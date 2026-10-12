Welt: Украина опасается последствий разногласий Зеленского и Трампа

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Украинские власти обеспокоены тем, как противостояние между президентом страны Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом может отразиться на положении Украины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на работающего в Киеве корреспондента немецкого телеканала Welt Кристоффа Ваннера.

По его словам, украинская сторона не понимает, как будут развиваться отношения двух лидеров и к каким решениям это может привести. В Киеве опасаются, что Вашингтон может прекратить поставки ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и терминалов спутниковой связи Starlink.

Ваннер подчеркнул, что в этих вопросах Украина зависит от поддержки США. Сейчас, по словам корреспондента, украинцы ожидают дальнейших шагов Трампа.

Ранее президент Трамп заявил, что Украине следует сменить лидера, поскольку стране нужен президент, способный договориться о мире с Россией. По мнению американского политика, Зеленский уже имел возможность заключить такое соглашение, но не воспользовался ею.

Трамп также обвинил украинского лидера в создании проблем для других стран и призвал Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что из-за этого фермеры лишаются поставок российского дизельного топлива. Также Трамп снова призвал Зеленского провести выборы.