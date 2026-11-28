Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Медсестра и водитель погибли в результате атаки украинского дрона на служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы в Запорожской области. Об этом сообщил региональный минздрав в MAX.

Кроме того, два человека получили ранения средней степени тяжести. Медики оказали им необходимую помощь.

Уточняется, что один из раненых – главврач медучреждения Николай Лысенко. Возглавляемая им Васильевская центральная районная больница с начала СВО помогает мирным жителям и военнослужащим, которые пострадали от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в результате атаки вражеских беспилотников по промышленным объектам в Пермском крае погиб один человек, еще двое пострадали – они получили легкие осколочные ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь.

