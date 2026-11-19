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Украинский дрон-камикадзе атаковал бабушку с внуком в селе Елионка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, они ехали на велосипеде, когда дрон нанес по ним удар. В результате женщина погибла на месте, а 8-летний мальчик получил ранение. С ним работают врачи и психологи.

"Горе пришло в семью. Окажем родственникам всю необходимую помощь", – добавил глава области.

Ранее три человека погибли, еще двое пострадали при атаке украинских военных на Красноармейский район Саратовской области. В тот момент в регионе действовал режим ракетной опасности. Также из-за ударов повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, на месте работали оперативные службы.