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В Ставропольском крае мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек. Их мать получила 14 лет колонии общего режима, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, в период с 2018 по 2025 год в Апанасенковском округе мужчина жил с женщиной и тремя ее дочерьми. В этот период в отношении двоих детей он совершал противоправные действия. При этом матери было известно о преступлениях.

Позже выяснилось, что фигурант также держал наркотики в нежилом строении на территории домовладения. Мужчину и мать девочек в зависимости от роли осудили по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет, совершенных группой лиц, развратных действиях, а также незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Ранее в Свердловской области мужчина был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство двух 13-летних девочек, которые он совершил в 1994 году.

Злоумышленник действовал вместе с сообщником. Сначала они расправились с одной несовершеннолетней, а затем и с другой. Вторая жертва была свидетельницей того, как ее подруга садилась к ним в машину.

