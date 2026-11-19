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Суд в Новочеркасске заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве своих родителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Он будет содержаться в СИЗО 1 месяц и 30 суток, до 16 января 2027 года включительно.

Тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины с признаками насильственной смерти были найдены 17 ноября в одном из домов в Новочеркасске. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Спустя время в Ростовской области задержали 36-летнего сына мужчины и женщины. По данным СМИ, восемь лет назад он был судим за кражу. Помимо него, у погибших есть двое внуков – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка.

