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Россия не должна мириться с публикацией доклада ЮНЕСКО о безопасности журналистов за 2024–2025 годы, в котором нет данных о погибших российских корреспондентах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Известиям".

Дипломат подчеркнула, что подобные доклады затрагивают в том числе страны, не входящие в ЮНЕСКО, поэтому оставлять такие расхождения без реакции нельзя.

"Мы не должны проходить мимо лжи в отношении нашей страны. Мы не должны проходить мимо ситуации, когда поощряются действия тех, кто убивает наших граждан, наших журналистов", – сказала Захарова.

Она отметила, что сотрудники прессы, работающие в зонах конфликтов, подвергают себя опасности не ради собственного удовольствия, а потому что это их профессиональный долг. Репортеры находятся в горячих точках ради общественной пользы – чтобы люди понимали, что происходит в зоне конфликта, добавила представитель МИД.

Ранее военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в Белгородской области в марте 2025 года, посмертно получила Национальную телевизионную премию "ТЭФИ-2026". Ее работа "Курская область. Работа операторов дронов" была признана победителем в номинации "Информационный сюжет".

Кроме того, премию посмертно получил военный корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак, который погиб в марте 2025-го при артиллерийском ударе ВСУ.