Военкор Анна Прокофьева посмертно получила ТЭФИ

Фото: РИА Новости/Ангелина Зайцева

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в Белгородской области в марте прошлого года, посмертно получила Национальную телевизионную премию "ТЭФИ-2026", сообщает РИА Новости.

Работа Прокофьевой "Курская область. Работа операторов дронов" была признана победителем в номинации "Информационный сюжет". После объявления результатов на сцену были приглашены мать военкора Ольга Прокофьева и ее сестра Анастасия.

Кроме того, премию "ТЭФИ-2026" посмертно получил военный корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак, который погиб в марте 2025-го при артиллерийском ударе ВСУ. Он стал лауреатом в номинации "Репортер" с работой "Курское освобождение. Направление – вечность".

Военкор Федорчак, оператор и водитель Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в зоне СВО из-за атаки украинских военных. По факту убийства, воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов, умышленного уничтожения имущества было возбуждено уголовное дело.

Военкор Прокофьева подорвалась на вражеской мине в Белгородской области. Также пострадал оператор Дмитрий Волков. Сначала его состояние оценивалось как тяжелое, позже оператора эвакуировали в Москву, где он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии. По факту трагедии возбудили уголовное дело.

В апреле 2025 года Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Федорчака, Прокофьеву, Панова и Сиркели. Награда присуждена "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".