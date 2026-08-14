Московские врачи за 40 часов провели три операции 80-летней пациентке, потерявшей сознание

Фото: depositphotos/wedmov

Московские врачи за 40 часов провели три операции 80-летней пациентке, которая потеряла сознание из-за нарушения сердечного ритма и сломала шейку бедра, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Женщину доставили в ГКБ имени В. В. Вересаева в тяжелом состоянии. Заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Владислав Горячев отметил, что сначала необходимо было устранить риск остановки сердца, а затем уже оперировать перелом.

"В такой ситуации главное – правильно определить порядок действий", – пояснил Горячев.

В течение 40 часов врачи выполнили три вмешательства: установили временный кардиостимулятор, затем постоянный, после чего травматологи заменили поврежденный тазобедренный сустав эндопротезом.

Пациентку выписали через несколько дней в хорошем состоянии. Сейчас она дома и продолжает восстановление.

Ранее в Пушкинской клинической больнице имени профессора Розанова 41 день боролись за жизнь женщины, впавшей в кому. Она поступила в медучреждение с тошнотой и рвотой, ее состояние ухудшалось, у нее были нарушены функции почек и печени, а затем она впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ.

В итоге выяснилось, что за пять дней до госпитализации она выпила три литра компота из ревеня и съела два крупных листа растения – таким образом она пыталась вылечиться от простуды. Однако в листьях содержится большое количество щавелевой кислоты, которая связывает кальций в крови, а нерастворимые вещества могут забить почечные канальцы. Из-за этого почки перестают выполнять свои функции.

