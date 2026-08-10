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10 августа, 12:01

Общество

Московские врачи помогли женщине с ожогами из-за ясенца

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского помогли женщине с ожогами из-за ясенца – растения с едкими эфирными маслами. Пациентка пострадала во время отдыха на юге России, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в MAX.

"Если их сок попадает на кожу, а затем на это место светит солнце, можно получить серьезные ожоги с крупными волдырями", – говорится в сообщении.

Женщина получила ожоги шеи, груди, рук и ног. Специалисты обработали поврежденные участки кожи, сделали перевязки и провели терапию, чтобы убрать последствия воздействия токсинов. Пациентку выписали через четыре дня.

В пресс-службе рассказали, что после контакта с ясенцем нужно как можно скорее промыть кожу водой с мылом в течение 15–20 минут. Также нужно уйти в тень, чтобы избежать влияния солнечных лучей на кожу.

Кроме того, при необходимости стоит принять антигистаминный препарат, при этом не должно быть противопоказаний для его употребления. В случае появления волдырей нельзя вскрывать их самостоятельно. При любых проявлениях ожога нужно обратиться к врачу.

Ранее в Ингушетии врачи спасли жизнь мальчику, которого пчела ужалила в горло. У маленького пациента в результате аллергии развился отек дыхательных путей. Ребенку внутривенно ввели необходимые препараты, ему также провели лечебную ингаляцию через небулайзер. В результате состояние пациента стабилизировалось.

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