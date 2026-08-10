Cadena SER: в Испании готовятся к новому миграционному кризису в Сеуте

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Командование вооруженных сил испанского анклава Сеута в Северной Африке привело личный состав в повышенную готовность из-за угрозы масштабного наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Причиной таких мер стали распространяющиеся в социальных сетях призывы к массовому прорыву границы, запланированному на 15 августа. В связи с этим военное руководство приняло решение полностью отменить отпуска для всех военнослужащих до особого распоряжения.

Испанская Сеута, граничащая с Марокко, столкнулась с массовым прибытием мигрантов в конце июля. По некоторым данным, в город проникли примерно 72 тысячи человек.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что в городе до сих пор находятся от 8 до 11 тысяч мигрантов. По его словам, ситуация в анклаве пока не нормализовалась.

В СМИ указывали, что это могло произойти из-за публикаций в социальных сетях. В частности, пользователи публиковали посты о том, что граница между Испанией и Марокко становится более доступной, а также отслеживали передвижения патрулей береговой охраны.