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10 августа, 13:46

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БНТ: взрыв прогремел на складе оружейного завода в Болгарии

Взрыв прогремел на складе оружейного завода в Болгарии

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/61551509507553

Взрыв произошел на складе боеприпасов оружейного завода, расположенного в районе города Трявна в Болгарии. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на местное национальное телевидение БНТ.

По предварительной информации, причиной ЧП стал загоревшийся грузовик, который стоял рядом со складом. В настоящее время там продолжаются вторичные взрывы.

Мэр Трявны Денчо Минев написал в соцсетях, что на место ЧП направлены пожарные и полицейские Габровской области. Он уточнил, что сведений о пострадавших или раненых нет, район оцеплен.

Над складом нависли густые клубы дыма. Жителям рекомендовали закрыть окна, надеть защитные маски и не покидать дома.

Ранее взрыв прогремел в жилом доме в японском городе Итикава префектуры Тиба, граничащей с Токио. В здании и соседних строениях вылетели стекла, однако возгорания не последовало. Два человека доставлены в больницу, еще около 20 жителей получили легкие ранения, которые не требовали госпитализации.

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