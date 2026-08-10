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10 августа, 16:34

Шоу-бизнес

Музыкант Miyagi подал иск к "Яндекс Музыке" на 900 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск музыканта Азамата Кудзаева, выступающего под псевдонимом Miyagi, к музыкальному сервису "Яндекс Музыка". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иск поступил в суд 29 июля. Артист требует взыскать с платформы 900 тысяч рублей в качестве компенсации.

На данный момент иск оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений, в том числе из-за неуплаты госпошлины. Основания требований пока не уточняются.

Ранее в отношении рэпера Птахи (настоящее имя – Давид Нуриев) было заведено дело из-за песен "Не поздно", "Монолог" и "Не могу", размещенных в группе "Птаха aka Зануда" в соцсети "ВКонтакте". Представитель артиста сообщал, что эти треки были написаны до принятия закона об административной ответственности за пропаганду наркотиков в Сети.

Сам Птаха объяснял, что хоть и является автором этих песен, но не размещал их в соцсетях. Несмотря на это, суд в Москве оштрафовалрэпера на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в Сети. Артист не признал свою вину в правонарушении.

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