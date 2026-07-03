На рэпера Птаху завели дело о пропаганде наркотиков через интернет

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В отношении рэпера Птахи (настоящее имя – Давид Нуриев) возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков через интернет, следует из материалов суда, находящихся в распоряжении РИА Новости.

Дело будет рассмотрено Никулинским судом Москвы. Согласно материалам дела, Нуриев обвиняется в пропаганде наркотических и психотропных веществ. Заседание назначено на 16 июля, сам протокол был зарегистрирован 2 июля. Исполнителю грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала проверить на пропаганду наркотиков треки исполнителя 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев).

При этом в СМИ появилась информация, что проверка треков могла произойти из-за постов его бывших девушек – например, модель Режина Нтахомпогазе рассказывала о выкидыше на фоне стресса и обвиняла певца в связях с несовершеннолетними фанатками.

