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03 июля, 19:55

Происшествия

Суд продлил арест криптоблогеру Битмаме и бизнесмену Гулакяну

Фото: МАХ/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд еще на три месяца продлил срок ареста криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, судебный орган отклонил ходатайство адвоката, но удовлетворил ходатайство следствия, продлив срок меры пресечения до 7 октября. Кроме того, арест на такой же срок был продлен бизнесмену Гагику Гулакяну, ранее давшему показания на Федякину.

Федякину в 2025 году обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Суд выяснил, что блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность. После этого средства пропадали. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей.

Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но она подала апелляцию. Следом осужденная стала фигуранткой еще одного уголовного дела, по подозрению в занятии незаконной банковской деятельностью.

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