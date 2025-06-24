Криптоблогер Битмама приговорена к 7 годам колонии за мошенничество

Фото: телеграм-канал "112"

Пресненский районный суд Москвы приговорил Валерию Федякину, известную как Битмама, к семи годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

Судья признал Федякину виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. При этом прокурор во время прения сторон попросил приговорить блогера к 10 годам лишения свободы.

Также удовлетворен иск потерпевшей стороны по уголовному делу.

"Взыскать с подсудимой в пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба: 837 148 869 рублей – Гагик Гулакян, 5 миллионов рублей – Юлия Захарчук, 830 332 247 рублей – Евгений Ройтман и 563 301 357 рублей – Михаил Вестерфрид", – сказано в приговоре.

Девушка обвинялась в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба от ее действий составила 2,2 миллиарда рублей.

По данным следствия, Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокий доход, однако после этого средства пропадали. Счета и активы блогера были арестованы.

Кроме того, во время пребывания в СИЗО девушка родила дочь, которая находилась вместе с ней в изоляторе.