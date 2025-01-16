ТАСС: блогер Битмама находится в камере СИЗО вместе со своей дочерью

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Валерия Федякина, известная как Битмама, находится в камере СИЗО вместе со своей малолетней дочерью, передает ТАСС.

По данным агентства, они находятся в специализированной камере СИЗО № 6 "Печатники".

В специализированных камерах содержатся только женщины с детьми. Там есть коврики, вещи для кормления и развития новорожденных, а матерям разрешено принимать душ и мыть ребенка в любое время. Также детей и мам осматривают врачи. Камера рассчитана на восемь человек, в изоляторе есть специализированная игровая комната.

Битмама обвиняется в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба от ее действий составляет не менее 2,2 миллиарда рублей.

Как говорится в материалах дела, Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, однако после этого средства пропадали. В настоящее время счета и активы подсудимой арестованы.