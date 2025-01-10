Защита Лерчек попросила суд разрешить ей встречу с близкими

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Адвокаты блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) попросили суд разрешить ей встречу с близкими, пишет РИА Новости.

Ее защита считает, что решение в отношении блогера необходимо скорректировать и сократить формулировку до запрета на "общаться с обвиняемыми по уголовному делу, а также с лицами, допрошенными в качестве свидетелей, за исключением лиц, которые являются близкими родственниками Чекалиной".

Суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина под домашний арест по делу о незаконном выводе денег за рубеж в октябре 2024 года. Вместе с ними был арестован их партнер по бизнесу Роман Вишняк. Позднее меру пресечения блогерам продлевали.

Причем в 2023-м Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.