Бизнес-партнер Чекалиных отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бизнес-партнера блогеров и бывших супругов Валерии и Артема Чекалиных Романа Вишняка отправили под домашний арест. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года.

МВД РФ 2 октября возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов. Речь идет об оплате марафонов через Дубай. Ущерб по новому делу превысил 250 миллионов рублей.

Столичный суд отправил под домашний арест бывших супругов на 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года.

Ранее Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей. По версии следствия, пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превышать 150 миллионов рублей.

Позже блогеры полностью закрыли задолженность перед государством, в связи с чем дело об уклонении налогов было прекращено. Полностью дело закрыли в марте этого года.