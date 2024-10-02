РИА Новости: МВД возбудило уголовное дело в отношении Чекалиных

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МВД возбудило уголовное дело в отношении блогеров и бывших супругов Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных за перевод валюты с использованием подложных документов, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник, близкий к следствию.

Речь идет об оплате марафонов Лерчек через Дубай, пояснил собеседник агентства. Такие действия подпадают под статью 193.1 УК ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов").

В данный момент правоохранители проводят обыски, добавил источник агентства.

В прошлом году семью Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи заявляли, что пара применила упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

Спустя время уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против Чекалиной было прекращено. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте этого года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.