Блогер Лерчек рассказала, что переписала половину акций и дома на бывшего мужа

Фото: Instagram.com (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) переписала половину акций и дома на бывшего супруга Артема Чекалина. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на ее публикацию в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

"Таун остался ему, он мне заплатил половину рыночной цены. Я сама оттуда первая съехала, я не хотела жить там. Машины мне достались те, которые немного дороже – мы эту разницу тоже учли. Я отдала ему", –добавила она.

Одну квартиру экс-супруги оставили детям. Также у них в планах продать недостроенный дом, чтобы затем полученную сумму разделить между собой.

"На оставшиеся деньги я хочу купить землю и построить домик для себя, детей и мамы", – призналась Чекалина.

Брак Валерии и Артема официально расторгнут. У них трое детей – дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. Все они остались жить с матерью на съемной квартире.

В прошлом году семью Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи заявляли, что пара применила упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть свыше 150 миллионов рублей.

Спустя время уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против Чекалиной было прекращено. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте этого года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.

