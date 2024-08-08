Блогер Лерчек попала в ДТП из-за булыжника

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) попала в ДТП из-за булыжника, передает "Газета.ру".

В Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она пояснила, что пыталась объехать булыжник, но в результате ее автомобиль налетел на другой.

По словам блогера, после нее в аналогичной ситуации оказался другой водитель.

"Булыжник еще отлетел в другую машину и снес бампер ей, и пробил внутри. И та машина тоже стоит, колесо меняет", – написала Чекалина.

В июле суд развел блогера с мужем Артемом Чекалиным. Как рассказала юрист Екатерина Гордон, по соглашению дети будут жить с Чекалиной.

В 2023 году семью Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи заявляли, что пара применила упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть свыше 150 миллионов рублей.

Спустя время уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против Чекалиной было прекращено. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте этого года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.