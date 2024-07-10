Суд развел блогера Лерчек с мужем Артемом Чекалиным

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/ler_chek

Суд расторг брак между блогером Валерией Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, и ее уже бывшим мужем Артемом. Об этом РИА Новости рассказала юрист Екатерина Гордон.

Кроме того, она уточнила, что по соглашению дети будут жить с Чекалиной.

"Там очень мягкий график общения", – уточнила Гордон.

В марте прошлого года семью Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи заявляли, что пара применила упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть свыше 150 миллионов рублей.

Спустя время следователи прекратили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте этого года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

15 марта 2024 года Чекалина подала заявление на развод. После этого в суд поступил иск о разделе имущества блогеров.

