Юрист Александрова: блогера Лерчек выписали из квартиры из-за временной прописки

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Экс-супруг блогера Лерчек Артем Чекалин мог выписать ее из квартиры без участия бывшей жены благодаря временной прописке. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на юриста Людмилу Александрову.

По словам эксперта, если человек зарегистрирован на постоянной основе в жилплощади, то выписаться оттуда он может или сам, или через суд.

"Если сообщения СМИ о том, что Артем Чекалин тайно выписал Лерчек из квартиры незадолго до развода, верные, то у нее, скорее всего, была временная прописка. Потому что в случае постоянной регистрации решение о выписке принималось бы в суде", – объяснила Александрова.

Специалист уточнила, что регистрация в жилплощади никак не связана с правом собственности. Юрист отметила, что человек не может иметь прав на квартиру вне зависимости от того, на какой срок его зарегистрировали.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Чекалин незадолго до развода с блогером тайно выписал ее из квартиры, чтобы лишить бывшую супругу прав на недвижимость. Между тем в окружении Лерчек сообщили, что в период домашнего ареста между парой возникли разногласия и недовольство.

В марте 2023 года Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Следователи выдвигали версию, что пара воспользовалась упрощенной схемой налогообложения, годовой доход которой не должен быть более 150 миллионов рублей.

Позже СК РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиной. При этом супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере. Полностью же дело закрыли в марте 2024 года, а со счетов и имущества супругов сняли арест.

15 марта текущего года Чекалина подала заявление на развод. Спустя время суд зарегистрировал иск о разделе имущества блогеров. После этого Чекалин сообщил, что они с Лерчек развелись. Он заявил, что любил бывшую жену, а также благодарен за проведенные вместе годы. По словам мужчины, развод с Чекалиной оказался для него тяжелее, чем уголовные дела, потеря бизнеса и проблемы с деньгами.

