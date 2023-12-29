Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Лерчек прекращено

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Следственный комитет РФ прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

При этом Чекалина и ее супруг остаются обвиняемыми по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

Ранее Третьяков сообщил, что с Чекалиной сняли все ограничения, в том числе связанные с использованием интернета и перемещением. Они вернулись в свои соцсети после девятимесячного молчания.

В конце декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) организовала проверку в отношении блогера за 2022 год. При этом адвокат подчеркивал, что претензий к ней не имеется.

Валерию и Артема Чекалиных обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Следователи считают, что пара использовала упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен превысить сумму в 150 миллионов рублей.

В отношении блогеров также возбудили уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Им, предположительно, удалось легализовать более 130 миллионов рублей в апреле 2022 года.

В конце сентября ФНС назначила Чекалиной штраф на сумму 124 миллиона рублей за неуплату налогов в размере 311 миллионов рублей.

В ноябре Чекалины выплатили налоговой инспекции 500 миллионов рублей, тем самым полностью погасив задолженность перед государством.

"Безопасный город": Лерчек снова оказалась под вниманием налоговой службы