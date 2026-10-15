15 октября, 18:01Безопасность
Путин заявил, что пенсионные средства граждан должны быть железобетонно защищены
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Средства граждан, которые привлекаются на фондовый рынок, должны быть надежно защищены. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более здесь должно быть все железобетонно гарантировано", – подчеркнул президент.
В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости аккуратно инвестировать пенсионные накопления. По ее словам, подход к этим деньгам должен быть особенно взвешенным, так как это "это будущие средства наших пенсионеров".
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении порядка индексации страховых пенсий, которые гражданам пересчитывают по решению суда. Новый механизм будет применяться, когда Соцфонд должен пересчитать страховую пенсию или фиксированную выплату к ней за прошедшие периоды.