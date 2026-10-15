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15 октября, 18:01

Безопасность

Путин заявил, что пенсионные средства граждан должны быть железобетонно защищены

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Средства граждан, которые привлекаются на фондовый рынок, должны быть надежно защищены. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"А уж если мы говорим о пенсионных фондах, то тем более здесь должно быть все железобетонно гарантировано", – подчеркнул президент.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости аккуратно инвестировать пенсионные накопления. По ее словам, подход к этим деньгам должен быть особенно взвешенным, так как это "это будущие средства наших пенсионеров".

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении порядка индексации страховых пенсий, которые гражданам пересчитывают по решению суда. Новый механизм будет применяться, когда Соцфонд должен пересчитать страховую пенсию или фиксированную выплату к ней за прошедшие периоды.

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