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Эксперт Балынин: некоторые пенсионеры получат две пенсии в декабре

Россиянам объяснили, кому перечислят две пенсии перед Новым годом

Фото: depositphotos/Koldunov

Некоторые российские пенсионеры получат две страховые пенсии в декабре: за последний месяц 2026 года и за январь 2027 года. Это коснется граждан, которым выплаты обычно перечисляют в первые десять дней месяца, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, декабрьскую пенсию россияне получат в обычные сроки, а январскую перечислят досрочно в конце декабря. Такой порядок связан с переносом выплат из-за продолжительных новогодних каникул.

Балынин напомнил, что выходные и праздничные дни продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Всего россиян ожидает 11 дней отдыха, поэтому часть пенсионных выплат поступит раньше установленного графика.

Эксперт подчеркнул, что оформлять отдельное заявление для досрочного получения январской пенсии не требуется. Выплату перечислят автоматически с учетом праздничного календаря.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что россияне, ухаживающие за детьми с инвалидностью, инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет, могут получать выплаты и пенсионные баллы.

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