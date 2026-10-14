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14 октября, 05:57

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Депутат Бессараб: ухаживающим за инвалидами и пожилыми положены выплаты

В Госдуме рассказали о выплатах за уход за инвалидами и пожилыми

Фото: depositphotos/Fascinadora

Россияне, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет, могут получать предусмотренные законом выплаты и пенсионные баллы. Об этом "Ленте.ру" рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, с 2025 года право на выплату за уход за ребенком с инвалидностью или инвалидом с детства I группы перестало ограничиваться родителями, опекунами и попечителями. Теперь ее может оформить любое трудоспособное лицо, которое фактически ухаживает за ребенком. В 2026 году размер выплаты составляет 11 563 рубля, а с 1 февраля 2027 года ее планируют проиндексировать.

Отдельный порядок предусмотрен для ухода за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы. Как пояснила Бессараб, выплата в размере 1,2 тысячи рублей включена в состав пенсии соответствующего получателя.

Уход за пожилым человеком или инвалидом может осуществлять неработающий гражданин трудоспособного возраста. По словам парламентария, это могут быть родственники, студенты или другие люди, которые фактически помогают нуждающемуся в уходе. Для оформления необходимо заключить соответствующий договор и предоставить его в Социальный фонд России.

Кроме того, за полный год ухода за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или гражданином старше 80 лет начисляют 1,8 пенсионного балла.

Ранее в Госдуме напомнили, что россияне могут вернуть по обычному лечению до 19,5 тысячи рублей в год. Для получения такого вычета необходимо являться налоговым резидентом России и платить НДФЛ в том же году, когда оплачивались медуслуги.

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