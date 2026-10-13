Часть россиян получат пенсию за ноябрь раньше срока

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Пенсии за ноябрь некоторым россиянам перечислят досрочно из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.

Тем, кому пенсия обычно поступает на банковскую карту 4 ноября, деньги перечислят на день раньше – 3 ноября. Уже с 5 ноября банки вернутся к привычному графику зачисления выплат. Перенос произойдет автоматически, обращаться в Социальный фонд не потребуется.

Изменения возможны и при получении пенсий через "Почту России". Разносить выплаты почтальоны начнут 3 ноября, а в кассах отделений деньги можно будет получить с этого же дня. В некоторых случаях пенсии за 4 ноября доставят уже 1 ноября. Почтовая доставка продлится до 25 ноября. Уточнить сроки получения денег можно в банке или отделении "Почты России".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что индексация ежемесячных выплат инвалидам с 1 февраля 2027 года пройдет по фактическому уровню инфляции, который сейчас прогнозируется на отметке 6,8%. Как она отметила, средства на эти выплаты заложены в федеральном бюджете и бюджете Социального фонда.