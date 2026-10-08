Минтруд РФ: рассмотрение заявления на семейную налоговую выплату в среднем занимает 4 дня

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Средний срок рассмотрения заявлений на семейную налоговую выплату в России в среднем составляет четыре дня. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда, передает ТАСС.

По его словам, срок рассмотрения заявлений не должен был превышать 10 дней. При этом абсолютное большинство заявлений – 99,7% – отработали в установленные сроки.

Более 1,5 миллиона родителей получили семейную налоговую выплату в 2026 году. В этих семьях воспитываются более 3,4 миллиона детей.

Ранее Котяков заявил, что средний размер семейной налоговой выплаты в России по итогам кампании 2026 года превысил 30 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно было подать до 1 октября.

Между тем в Общественной палате РФ предложили продлить срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты до декабря или Нового года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки.

По мнению гендиректора Института научно-общественной экспертизы Сергея Рыбальченко, многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата.