Средний размер семейной налоговой выплаты превысил 30 тыс рублей

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Средний размер семейной налоговой выплаты в России по итогам кампании 2026 года превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает РИА Новости.

Заявление прозвучало во время стратегического доклада министра в рамках Всероссийской недели охраны труда. Мероприятие проходит с 7 по 10 октября на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Ранее россиянам напомнили, что женщины со званием "Мать-героиня" с 2026 года получают не только разовую выплату в миллион рублей, но и ежемесячную поддержку, а также набор льгот. При этом Социальный фонд назначает ежемесячную денежную выплату автоматически. Сейчас ее размер составляет 76 458,4 рубля.

Кроме того, для неработающих пенсионерок дополнительно предусмотрена доплата в размере 415% социальной пенсии. Ее назначают по заявлению и выплачивают вместе с пенсией.