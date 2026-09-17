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17 сентября, 10:10

Экономика

В Госдуме призвали снизить налоги для мам с детьми до 7 лет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Марина Ким предложила снизить налоги для женщин, занимающихся бизнесом и воспитывающих детей до 7 лет. Ее слова передает РИА Новости.

"Для любого вида деятельности, которым занимается мама с ребенком до 7 лет, снижать налоги, это мы отдаем на откуп губернаторам. Такой законопроект уже внесен, они могут на свое усмотрение снижать ставку налога, ну, допустим, если по упрощенной системе 6–7%, делать ее 1–2%", – пояснила парламентарий.

Депутат отметила, что это станет налоговым стимулом для планирования беременности женщинами в бизнесе. По ее словам, многие предпринимательницы не уходят в декрет, поскольку не хотят потерять дело.

В качестве примера Ким рассказала об одном случае. На встрече с ассоциацией бизнес-женщин в Калининграде одна из участниц сообщила, что родила бы первого ребенка раньше при наличии подобной льготы.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить срок выплат декретных пособий до 3 лет и повысить их размер до регионального прожиточного минимума. В настоящее время пособие выплачивается на детей до 1,5 года, хотя максимальный срок декретного отпуска составляет 3 года. По словам Миронова, пособие нужно платить все 3 года отпуска по уходу за ребенком.

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