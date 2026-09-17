Вдова Оззи Осборна раскрыла его последнее желание

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Британский рок-вокалист и участник группы Black Sabbath Оззи Осборн незадолго до смерти признался, что больше всего хотел бы снова выступить на сцене и попрощаться с фанатами. Об этом рассказала Variety его жена Шэрон Осборн.

"Я спросила Оззи, что действительно сделает его счастливым. И он ответил: единственное, что сделает его счастливым, – это возможность снова выступить и попрощаться с фанатами. Это все, чего он хотел", – сказала она.

Последнее желание иконы метал-музыки сбылось: 5 июля 2025 года, за 17 дней до своей смерти, Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме. Сначала он выступил с сольным сетом, после чего впервые за 20 лет появился на сцене с оригинальными участниками Black Sabbath – Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом.

Запись последнего концерта Осборна легла в основу фильма Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning, который выйдет в мировой прокат 28 октября. Его режиссером стал Бен Уэйнрайт-Пирс.

Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. В 2020-м он впервые признался, что борется с болезнью Паркинсона. Спустя время стало известно и о других проблемах со здоровьем. В 2023-м певец заявил, что больше не может гастролировать.

Музыкант был похоронен на территории семейной усадьбы 31 июля 2025 года. За день до этого в Бирмингеме прошла памятная процессия, в ходе которой тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с артистом.

