В Бирмингеме простились с Оззи Осборном

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В Бирмингеме, родном городе фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна, прошла церемония прощания с музыкантом. Трансляцию вела BBC.

Церемония началась с выступления местного духового оркестра, который исполнил хиты Осборна, включая Iron Man. Гроб с телом музыканта провезли по Бирмингему в катафалке с цветочной композицией в виде фиолетового креста на крыше.

Траурный кортеж проехал мимо стадиона и дома детства исполнителя, выехав в центр города на Брод-стрит, его ждали толпы поклонников. Они бросали цветы, выкрикивали имя музыканта, пели и аплодировали.

Далее процессия сделала остановку у моста Black Sabbath, где поклонники устроили импровизированный мемориал в честь группы. На протяжении недели они оставляли цветы, послания, пивные бутылки и воздушные шары в виде летучих мышей.

После супруга Осборна Шэрон вышла из автомобиля вместе с детьми Келли, Джеком и Эйми. К ним также присоединились другие члены семьи, в том числе сын от первого брака певца Луи, жених Келли, диджей Slipknot Сид Уилсон и внуки артиста.

Родственники возложили цветы к мемориалу и не покидали его несколько минут. В это время фанаты выкрикивали слова поддержки, в ответ на которые Шэрон показала фирменный жест мужа – знак мира.

Процессия, двинувшаяся дальше спустя примерно пять минут, завершилась в уединенном месте, где состоялась приватная церемония прощания, на которой присутствовали только близкие и друзья Осборна.

Часть фанатов прибыла в Бирмингем из отдаленных стран – Мексики, США и Польши. Один из поклонников, присутствовавших на церемонии, рассказал, что многие приехали, чтобы почтить память и вспомнить хорошие времена, связанные с музыкантом.

"Но главное – это уважение к Оззи. Именно это я и почувствовал. Быть здесь – уже большая честь. Атмосфера невероятная: столько эмоций, люди поют и отдают дань этой музыкальной легенде", – добавил поклонник.

Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. В 2020 году исполнитель впервые публично заявил о борьбе с болезнью Паркинсона. Позднее стало известно и о других проблемах с его здоровьем. В 2023-м певец рассказал о невозможности продолжать гастролировать.

За всю музыкальную карьеру исполнитель получил множество различных наград. Осборн вошел в Зал славы рок-н-ролла США и удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon в 2014 году. Его последний релиз Patient также был награжден премией "Грэмми" как лучший рок-сборник.