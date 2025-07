Элтон Джон и Metallica выразили соболезнования в связи со смертью Оззи Осборна

Культовый рок-музыкант, один из основателей группы Black Sabbath, Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. О том, как всемирно известные музыканты прощались с легендой, расскажет Москва 24.

"Он был одним из самых забавных людей"

22 июля зарубежные СМИ сообщили о смерти 76-летнего рок-музыканта Оззи Осборна со ссылкой на заявление его близких.



из заявления окружения Оззи Осборна В этот момент он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это трудное время.

После сообщения о смерти певца в соцсетях британской хэви-метал группы Black Sabbath, одним из основателей которой был сам Оззи, появилась фраза: "Ozzy Forever!"

В официальном аккаунте группы Metallica также был опубликован совместный с Осборном снимок, который сопровождался эмодзи с разбитым сердцем.

Трогательный пост посвятил ушедшему музыканту его коллега и друг Элтон Джон.





Элтон Джон певец, пианист, композитор Он был моим дорогим другом и настоящим первопроходцем, который обеспечил себе место в пантеоне рок-богов – настоящая легенда. Он также был одним из самых забавных людей, которых я когда-либо встречал. Я буду очень по нему скучать.

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд тоже попрощался с легендарным музыкантом в своих соцсетях, отметив, что последний концерт Оззи был прекрасным.

"Я почти мертв"

Фото: legion-media.com/Backgrid UK

Рок-звезду давно мучили многочисленные проблемы со здоровьем. В 2003 году Осборн упал с квадроцикла и получил ряд серьезных травм. По словам его пресс-секретаря Синди Гуадженти, музыкант сломал ключицу, шесть ребер и шейный позвонок. С тех пор здоровье знаменитости стало ухудшаться. Он перенес несколько операций – певцу установили металлические позвонки, он проходил долгую реабилитацию и испытывал постоянные боли.

По данным СМИ, в 2019 году Оззи споткнулся в темноте и упал, что привело к смещению пластин. Последовала череда операций, в том числе на позвоночнике. Певцу стало сложно ходить.

Кроме того, в 2020 году рок-звезда впервые рассказал о том, что страдает болезнью Паркинсона. В 2023-м Оззи отменил запланированные гастроли и сообщил прессе, что больше не может выступать. Позже, в 2024-м, в интервью журналистам он признался, что выходить на сцену ему мешает вовсе не болезнь.





Оззи Осборн рок-музыкант Я почти мертв, черт возьми, но это операция, а не болезнь Паркинсона мешает мне выступать.

Осборн вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом в 1968 году основали группу Black Sabbath. В 1970-м они выпустили первые альбомы под названием Black Sabbath и Paranoid. В 1997-м Оззи покинул коллектив и начал сольную карьеру, но за время творческой жизни он несколько раз возвращался в группу.

За свою карьеру певец удостоился множества наград, среди которых престижные "Грэмми" и MTV Europe Music Awards. Его альбомы Blizzard of Ozz и No More Tears признаны четырежды платиновыми в США. Осборн также вошел в Зал славы рок-н-ролла Америки.

Несмотря на слова о том, что больше не может выступать, Оззи все же дал прощальный концерт 5 июля этого года в составе Black Sabbath в Бирмингеме. Из-за прогрессировавшей болезни Паркинсона он уже не мог ходить, поэтому все выступление провел на черном троне. Всего в 10-часовом фестивале приняли участие такие группы, как Metallica, Guns N’ Roses, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones и многие другие. Как сообщил позднее музыкальный директор шоу и гитарист Rage Against The Machine Том Морелло, концерт собрал более 190 миллионов долларов на благотворительность.