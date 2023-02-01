Оззи Осборн отменил все предстоящие гастроли из-за болезни

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Британский рок-музыкант Оззи Осборн сообщил прессе, что он больше не будет выступать с гастролями. Поклонники также не увидят кумира на выступлениях в рамках мирового турне, сообщает издание NME .

74-летний музыкант рассказал, что концерты будут отменены из-за проблем со здоровьем. Осборн заявил, что не думал, что ему придется прекратить мировое турне именно по этим причинам.

В 2020 году у музыканта диагностировали болезнь Паркинсона. Она проходит у Осборна в легкой форме, но ему трудно передвигаться. В связи с этим у 74-летнего Оззи Осборна случались депрессивные эпизоды.

Ранее легендарный музыкант сообщал, что хочет покинуть США, где прожил более 20 лет. Оззи Осборна волновала тема свободного владения оружием среди гражданских. По его словам, это провоцирует рост насилия и преступности.

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