Оззи Осборн затронул тему оружия, которое свободно гуляет среди гражданских

Тему оружия, которое свободно гуляет среди гражданских, затронул известный британский музыкант Оззи Осборн. В интервью изданию The Observer музыкант заявил, что хочет покинуть США, где прожил более 20 лет, из-за роста насилия и преступности.

Музыкант сказал, что сыт по горло ежедневными убийствами: одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. А жена рок-музыканта Шэрон Осборн добавила, что Америка очень сильно изменилась, и теперь это неадекватное место для жизни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.