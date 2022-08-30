В Америке стали собирать оружие у населения для Украины

США не стали баловать Украину современным вооружением. Для киевского режима собрали оружие у населения.

В Майями проходит акция, в рамках которой за сданные в полицию пистолет или винтовку дают подарочную карту. Обещают весь собранный арсенал отправить в далекую республику. Но дойдет ли оружие до Украины? И какие на самом деле цели у американских властей?

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