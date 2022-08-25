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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев раскрыл число сценариев ситуации на Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сценариев всего полтора. Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации", – пояснил он.

По словам Медведева, многие аналитики на сегодняшний день выдвигают по поводу данного вопроса свои прогнозы. Так, например, The Guardian уверен, что сценариев всего пять. При этом, как отметил зампред СБ РФ, прогнозы победы строят в Киеве и в "украинофильствующих" западных государствах.

"На самом деле все это вранье чистой воды и демагогия для обработки электората. Все все понимают. Но отрабатывают роли", – заключил Медведев.

Ранее он сообщил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы не допустить "расквартирование" НАТО на Украине. Политик указал на превентивный характер специальной военной операции во избежание атаки со стороны стран Запада.

В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России. По его словам, на протяжении восьми лет Киев совершал преступления в отношении жителей Донбасса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

