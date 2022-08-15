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Политика

15:47

Российские военные четко выполняют поставленные задачи, освобождая землю Донбасса – Путин

властьполитика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские военные четко выполняют поставленные задачи, освобождая землю Донбасса в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе форума "Армия – 2022".

"Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках", – сказал президент РФ.

Ранее стало известно, что военные РФ уничтожили больше 100 наемников из-за рубежа под Харьковом. Также российские военные ударили по позициям 53-й механизированной и 68-й пехотно-егерской украинских бригад в районе Угледара, Доброполья и села Водяное. Потери составили свыше 260 боевиков.

По данным Минобороны России, ВС РФ уничтожили около 70% личного состава Вооруженных сил Украины в районе Марьинки и более 50% солдат и техники на Соледарском направлении.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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