РФ должна жестко реагировать на любые формы неонацизма и русофобии – Путин

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны – жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", – сказал президент РФ в ходе выступления на форуме "Армия – 2022".
Он подчеркнул, что человечество должно помнить уроки страшной трагедии, порожденной нацизмом в XX веке. Также Путин отметил, что проведение международного антифашистского конгресса в рамках форума имеет огромное общественное и политическое значение.
Ранее Путин заявил, что в странах Запада происходит всплеск оголтелой русофобии. По словам президента, разгул неонацизма можно наблюдать на Украине, в то время как на Западе не обращают на это внимания и "фактически поощряют их деятельность".
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