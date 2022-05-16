Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В странах Запада происходит всплеск оголтелой русофобии, заявил Владимир Путин на саммите ОДКБ.
"И все это сопровождается небывалым всплеском оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе", – отметил он.
По словам президента, разгул неонацизма можно наблюдать на Украине, в то время как на Западе не обращают на это внимания и "фактически поощряют их деятельность".
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень.
По словам главы диппредставительства, проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.
Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев сообщил, что Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. В докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.
Он пояснил, что на сайте российского министерства иностранных дел размещены все доклады о ситуации с правами человека за рубежом. С этими материалами может ознакомиться любой гражданин.
Россотрудничество собирает информацию о нарушениях прав россиян за рубежом
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