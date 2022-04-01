Россия готовит доклад о русофобской кампании на Западе – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россия готовит доклад о русофобской кампании за рубежом, из-за которой ущемляются права граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева.
По его словам, в докладе "О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах" планируют затронуть и украинскую проблематику.
"Осуществляется также обмен сведениями с профильными российскими неправительственными организациями, проводящими мониторинг по своей линии", – добавил Лукьянцев.
Он пояснил, что на сайте МИД РФ размещены все доклады о ситуации с правами человека за рубежом. С этими материалами может ознакомиться любой гражданин.
При этом дипломат пояснил, что эти документы в первую очередь доводятся до сведения представителей международных организаций, в том числе генсека Совета Европы, верховного комиссара ООН по правам человека и исполнительных структур ОБСЕ.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что русофобия коллективного Запада не связана с ситуацией на Украине, она лежит в основании региона. Он отметил, что РФ будет "выводить на чистую воду" такую западную политику.
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