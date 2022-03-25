Политики в Европе используют русофобию для достижения внутриполитических целей – Медведев

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

Он заявил, что эта риторика очень жесткая, она определяется моментом и все политические силы в Европе стараются воспользоваться этой ситуацией. По его словам, внутриполитические цели есть в каждой стране.

"У кого-то выборы, у кого-то кризис, кому-то нужно коалицию с кем-то создать. И для этого всегда нужно найти мишень или врага. В данном случае в качестве врага избрана наша страна", – пояснил Медведев.

Он подчеркнул, что его эта риторика не удивляет, хотя периодически она находится за гранью понимания.

Международная ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

