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Лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль предложил после завершения конфликта на Украине направить в страну потоки сирийских и афганских мигрантов, которых европейские страны не могут депортировать на родину. Таким образом Киев мог бы компенсировать Евросоюзу оказанную финансовую помощь, заявил политик в интервью изданию Heute.

Кикль обратил внимание на объемы помощи, которую европейские государства оказали Украине. Речь идет о сотнях миллиардов евро, причем 3,6 миллиарда из них выделила Австрия. По его мнению, после установления мира европейские государства могли бы потребовать от Киева принять мигрантов, которых не удается вернуть в страны происхождения.

"Я имею в виду, что они же нам кое-чем обязаны. Ведь там (на Украине. – Прим. ред.), как утверждается, ценности Запада полностью сохранились, и не нужно тратить огромные деньги на перелет в Руанду на расстояние 5 700 километров, а можно отправить этих людей на Украину на поезде или на автобусе", – заявил глава FPÖ.

По мнению Кикля, прибывшие могли бы помочь в восстановлении украинской территории после окончания боевых действий. При этом политик допустил, что некоторые мигранты откажутся оставаться в стране. В таком случае они смогут покинуть Украину, однако вернуться в Австрию им не разрешат.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения страны в вооруженном конфликте в Европу отправятся 20 миллионов украинцев. По данным Евростата, в 2025 году страны ЕС зарегистрировали почти 670 тысяч новых заявлений о предоставлении убежища, а более 683 тысяч человек получили новый статус временной защиты для граждан Украины.