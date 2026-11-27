Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Бабушкинской ветклинике приняли нестандартные роды у шпица по кличке Ева. В результате на свет появились три щенка, сообщила пресс-служба сети государственных ветеринарных клиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".

Ева забеременела после искусственного осеменения, и хозяйка готовилась к появлению щенят заранее. Однако клиника, которая обещала приехать на дом, от вызова отказалась, к тому моменту первый щенок уже родился. Пытаясь перегрызть пуповину первенца, собака повредила ее, и женщина экстренно привезла Еву в Бабушкинскую ветклинику.

Роды принимали терапевт Екатерина Саталкина и интерн Мария Лисеенко. Первый щенок – мальчик весом 130 граммов – вышел классическим путем, головкой вперед. Еще через 40 минут появились двое следующих, и оба шли в тазовом предлежании, "вперед хвостиком": мальчик весом 140 граммов и девочка весом 150 граммов.

Врачам пришлось действовать максимально аккуратно: они помогали щенкам и следили за тем, чтобы пуповина не натягивалась. В итоге роды завершились благополучно.

Все три щенка находятся в тепле, на докорме, рядом с хозяйкой и под присмотром врачей. В "Мосветобъединении" отметили, что собака и ее малыши в порядке благодаря тому, что хозяйка поехала в клинику сразу, как возникли сложности.

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