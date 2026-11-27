Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Россиянин Петр Гуменник идет шестым после короткой программы на заключительном, шестом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию в японском Токио.

За прокат короткой программы Гуменник получил 90,60 балла. Первое место занимает представитель США Илья Малинин с результатом 114,81 балла – этот результат стал мировым рекордом. Кроме того, россиянин Владислав Дикиджи расположился на девятой строчке (85,46 балла).

Произвольную программу спортсмены представят в субботу, 28 ноября.

Ранее российские фигуристы не смогли попасть в Хельсинки на этап международной серии Гран-при. Причиной стали новые правила въезда, которые начали действовать 16 ноября.

Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что отказ Финляндии в допуске российских спортсменов снижает уровень доверия. Президент назвал это решение непоследовательным и нарушающим нормы спортивного права, поскольку оно противоречит постановлению Спортивного арбитражного суда.