27 ноября, 15:54Спорт
Фигурист Гуменник стал шестым после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Россиянин Петр Гуменник идет шестым после короткой программы на заключительном, шестом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию в японском Токио.
За прокат короткой программы Гуменник получил 90,60 балла. Первое место занимает представитель США Илья Малинин с результатом 114,81 балла – этот результат стал мировым рекордом. Кроме того, россиянин Владислав Дикиджи расположился на девятой строчке (85,46 балла).
Произвольную программу спортсмены представят в субботу, 28 ноября.
Ранее российские фигуристы не смогли попасть в Хельсинки на этап международной серии Гран-при. Причиной стали новые правила въезда, которые начали действовать 16 ноября.
Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что отказ Финляндии в допуске российских спортсменов снижает уровень доверия. Президент назвал это решение непоследовательным и нарушающим нормы спортивного права, поскольку оно противоречит постановлению Спортивного арбитражного суда.