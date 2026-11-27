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В военное время необходимо принимать определенные решения для обеспечения безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя внесенный в Госдуму законопроект об ответственности за распространение незаконной информации об ударах по российским объектам.

Однако, подчеркнул представитель Кремля, принимая такие меры, нужно соблюдать интересы граждан и не допускать вторичных негативных последствий для них.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроекты, которые вводят административную и уголовную ответственность за незаконное распространение информации о последствиях вражеских ударов с применением дронов, ракет и артиллерии.

Согласно одному из проектов, в УК РФ может появиться новая статья, предусматривающая ответственность за распространение подобных данных при вооруженном конфликте, военных действиях, контртеррористических операциях и иных действий с применением оружия.

