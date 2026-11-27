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Порядка 58% вопросов, отправленных на прямую линию Владимира Путина, пришло от женщин. Об этом сообщает ИС "Вести".

При этом по возрасту заявителей пока лидируют граждане старше 50 лет. Данные приведены на 12:00 по московскому времени.

Прием обращений от россиян стартовал в 00:00 27 ноября. Отправить вопросы можно будет вплоть до завершения эфира 10 декабря.

Сделать это можно несколькими способами: через мобильное приложение, сайт moskva-putinu.ru, СМС и ММС на номер 0-40-40 или по телефону 8 (800) 200-40-40. Также принимать обращения будут представители "Ростелекома", активисты "Молодежки Народного фронта", ветераны СВО и участники волонтерских сообществ "Народные полки".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что искусственный интеллект GigaChat поможет россиянам точнее формулировать обращения. Он также рассказал, что Путин пока не приступил к подготовке к прямой линии, а дату прямой линии выбрали с учетом напряженного рабочего графика президента.