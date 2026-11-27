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Российские игроки начали массово терять доступ к индонезийским аккаунтам PlayStation после покупки GTA VI. Об этом сообщил SHOT в мессенджере MAX.

Например, один из геймеров приобрел индонезийскую учетную запись с игрой и активировал ее, однако через пару часов аккаунт заблокировали. Другой россиянин получил блокировку сразу после покупки.

На фоне блокировок часть посредников уже предупреждают клиентов о повышенном риске и рекомендуют не приобретать игры в течение 3–5 дней после пополнения баланса. Ответственность за заблокированные аккаунты продавцы при этом на себя не берут. Индонезийские учетные записи востребованы у российских геймеров из-за низких цен.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Объем продаж и предзаказов игры достиг примерно 2,3 миллиарда долларов, а число реализованных копий превысило 24,5 миллиона. Около 75% покупателей выбрали версию для PlayStation 5, еще 6,15 миллиона копий приобрели владельцы Xbox.

Россияне потратили более 30 миллионов рублей на предзаказ и покупку игры GTA VI через сервис RuStore. Кроме того, за последнее время количество операций по пополнению балансов PlayStation и Xbox через раздел "Киоск" в RuStore увеличилось вдвое.