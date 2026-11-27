Фото: Московские сезоны/пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Пошлины на импорт морепродуктов из недружественных стран увеличат до 35%. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации.

Он уточнил, что соответствующий проект постановления правительства уже готов. Документ находится на согласовании в ведомствах.

Ранее в Совфеде в ходе обсуждения бюджета на 2027–2029 годы предложили вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, а полученные от этого средства направить на социальную сферу. Сейчас продукты этой категории облагаются по льготной ставке НДС 10%. Тогда Минфин не поддержал инициативу.

Позже в ведомстве предложили ввести повышенную импортную пошлину на деликатесы, включая хамон, трюфели, морепродукты, пармезан и многие другие. Мера должна начать действовать с 1 января 2027 года.